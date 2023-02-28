Психолог: подходит ли человек для серьёзных отношений, можно понять уже при первых встречах

1:35 Your browser does not support the audio element. Общество

При первой встрече двух людей, которые симпатизируют друг другу, можно очароваться и идеализировать партнёра. Как понять, что человек подходит для семейной жизни или серьёзных отношений, рассказала психолог Анна Девятка.

В психологии это называется "ориентировка в преконтакте", сообщает Москва 24. Необходимо сразу определить, является ли партнёр манипулятором. Это можно сделать по некоторым фразам:

"Сделаю всё для неё". "Семья — это главное". "Если что, буду отстаивать свою женщину перед всеми".

Сразу может показаться, что эти фразы хорошие и говорят о том, что мужчина — настоящий защитник! Но если они звучат в переписке или на первом свидании, когда люди ещё не знают друг друга, то стоит задуматься. Для мужчины, говорящего подобные слова, находиться в конфликте является нормой, поясняет психолог.

Также стоит настороженно относиться к человеку, если он говорит общими фразами, обещая сразу "всё для своей женщины". Необходимо уточнить, что конкретно имеет ввиду мужчина, ведь за подобными громкими словами может стоять просто вынос мусора, говорит Девятка.

В отношениях главным фактором является способность разговаривать и адекватно отвечать на вопросы. Если какая-то ситуация непонятна, то её стоит обговорить. Если же партнёр не желает этого делать, то пройти мимо него будет лучшим решением, утверждает специалист.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.