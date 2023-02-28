В Германии не знают, что делать с украинскими беженцами: "Их слишком много"

С начала спецоперации российской армии на Украине более миллиона беженцев въехали в Германию. Центры временного размещения переполнены, квартир не хватает, сообщает НТВ.

Немецкие эксперты убеждены, что в скором времени ситуация с переселенцами выйдет из-под контроля, потому что беженцев "слишком много". Однако далеко не все беженцы спешат найти себе работу. По данным соцопросов, только каждый восьмой из украинцев имеет стабильный заработок.

Главы муниципалитетов недовольны политикой канцлера Германии Олафа Шольца, который уделяет всё внимание поставкам оружия на Украину, а не проблемам собственных граждан.

"К нам прибыло более миллиона беженцев. Конечно, мы должны позаботиться о них. Но для нас это настоящее испытание", — признала министр внутренних дел и местных сообществ ФРГ Нэнси Фэзер.

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