Вассерман заявил, что заслуги Павловского должны быть оценены по достоинству

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутат Государственной думы и политолог Анатолий Вассерман заявил, что заслуги Павловского должны быть оценены по достоинству.

Известный российский политолог Глеб Павловский скончался в возрасте 71 года в ночь на 27 февраля.

Вассерман рассказал, что Павловский при жизни создал "Фонд эффективной политики" и реализовал много полезных проектов для общества. В 90-х годах политтехнолог помогал с предвыборными компаниями Ельцину, Кириенко и Лебедю. Также он выступал против идеи приватизации Анатолия Чубайса.

"Мне очень жаль его, потому что я понимаю причины происшедшего с ним, и я уверен, что он очень долго мог бы быть полезен стране и народу, если бы не этот краткий, нелепый конфликт", — заявил Вассерман в интервью Радио 1.

Депутат отметил, что Павловский успел много сделать для людей. Он выразил надежду, что заслуги политолога будут оценены по достоинству "после надлежащей исторической дистанции".

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