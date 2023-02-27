Финансовый эксперт объяснил, почему опасно ругаться с коллекторами: потом — стук в дверь

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Чем может обернуться ругань с коллекторами, рассказал финансовый эксперт, руководитель ГК "Содействие" Алексей Лашко.

Эксперт предостерёг граждан от угроз и ругани матом в адрес коллекторов. Он объяснил, что разговоры с должниками всегда записываются. Известны случаи, когда за оскорбления сотрудников коллекторских фирм заводили уголовные дела.

Ранее эксперт объяснил, как "лечить" кредитную историю.

Данные преступления попадали в поле зрения оперативников, так как коллектор является представителем юрлица, кредитора.

"Нервные заёмщики любят наговорить всякой гадости представителям коллекторского агентства. А потом получить "привет" — стук в дверь от участкового", — приводит слова финансиста Общественная служба новостей.

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