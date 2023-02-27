Генерал-майор ФСБ Михайлов сообщил о способах борьбы с ЧВК "Редан"

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

В России появилась ЧВК "Редан". Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов рассказал, как бороться с данной организацией.

Михайлов отметил, что молодёжь часто создаёт различные объединения. Так появляются скинхеды, любера, металлисты, которые собираются на основе общих интересов. Он сообщил, что "Редан" пока не имеет идеологии, есть лишь субкультура.

Эксперт предлагает внимательно изучить деятельность ЧВК и не спешить делать поспешные выводы.

"С этими вещами надо разбираться, и делать это надо довольно деликатно. Мы можем всех сейчас построить и сказать, что решили проблему, но это будет не так", — передаёт inkazan.ru слова генерал-майора.

По его мнению, важно не стимулировать интерес к "Редану".

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