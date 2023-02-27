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Охлобыстин призвал произвести Путина в императоры: источник истины в последней инстанции — воля президента

1:15
Общество

Иван Охлобыстин уверен, что истиной в последней инстанции является воля президента России Владимира Путина, которого, по мнению артиста, нужно сделать императором.

Охлобыстин призвал произвести Путина в императоры: источник истины в последней инстанции — воля президента

Звезда сериала "Интерны" назвал многонациональный народ РФ богоизбранным, так как он готов жертвовать собой во имя торжества справедливости.

Он отметил, что совершённые ошибки не должны помешать продолжать "священную борьбу".

Охлобыстин считает, что так как в России нет внятно оформленной идеологии, "источником истины в последней инстанции разумно считать волю президента".

"Будь моя воля, я бы давно произвёл его в императоры, таким образом официально закрепив за Российской Федерацией статус Империи и заложив основание для появления чрезвычайно важного, но так же, как идеология, отсутствующего института приемственности власти", — написал актёр в своём микроблоге.

Он подчеркнул, что "молитвенное опьянение" не должно заставить всех забыть о том, что Путин пообещал разобраться с олигархами.

Ранее Ксения Собчак назвала "Разговоры о важном" с Охлобыстиным дремучим  вредительским патриархальным шаблоном.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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