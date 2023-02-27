В Хабаровске планируют построить предприятие по производству автобусов

0:32 Your browser does not support the audio element. Общество

Компания ООО "Дальневосточный кластер", зарегистрированная в декабре 2022 года, планирует производить автобусы для междугородних маршрутов уже в 2024 году. Об этом сообщает издание transsibinfo.com.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв рассказал, что на базе одного из вузов планируется подготовка специалистов для работы в автокластере. Автобусы будут продавать дружественным России странам.

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