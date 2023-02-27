В Ижевске следователи проверили жильё ребенка-инвалида после жалобы матери

0:34 Your browser does not support the audio element. Общество

После публикации в СМИ жалобы матери ребёнка-инвалида о невыносимых условиях проживания следователи Ижевска проводят проверку, сообщает издание udm-info.ru.

Ранее стало известно, что ребёнок проживает в доме, где несколько лет течёт крыша, а температура в комнатах понижена. После того, как ситуацией заинтересовались журналисты, следственный комитет начал проверку. Мама ребёнка рассказала, что батареи уже включили, в комнатах стало теплее.

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