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В Ижевске следователи проверили жильё ребенка-инвалида после жалобы матери

0:34
Общество

После публикации в СМИ жалобы матери ребёнка-инвалида о невыносимых условиях проживания следователи Ижевска проводят проверку, сообщает издание udm-info.ru.

В Ижевске следователи проверили жильё ребенка-инвалида после жалобы матери

Ранее стало известно, что ребёнок проживает в доме, где несколько лет течёт крыша, а температура в комнатах понижена. После того, как ситуацией заинтересовались журналисты, следственный комитет начал проверку. Мама ребёнка рассказала, что батареи уже включили, в комнатах стало теплее.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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