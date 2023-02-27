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Отец Алексей Туриков хочет покинуть "родную гавань"?

2:18
Общество

Архимандрит Алексей Туриков (по паспорту Сергей Туриков) готовится покинуть "родную гавань". Личный секретарь Его Святейшества начал распродажу своего имущества.

Отец Алексей Туриков хочет покинуть "родную гавань"?

К такому выводу наблюдатели пришли после того, как обнаружили на сайте Auto.ru объявление о продаже автомобиля премиум-класса "Genesis G70 I", 2019 года выпуска, с пробегом 760 километров.

Объявление за номером 1117916471 было опубликовано в январе этого года. Продавец, представившийся как "Павел", утверждает, что автомобиль практически не использовался, поскольку в семье есть другие автомобили. 

Он также прикрепил фото автомобиля и предложил всем желающим протестировать машину в самом центре Москвы, по адресу ул. Волхонка, 15.  Обычным гражданам, заметим, в гараж, где находится автомобиль, вход закрыт. Но интересующимся авто готовы пойти навстречу, препятствий не будет (ну или, по крайней мере, так обещают).

Тем не менее, представитель собственника по секрету рассказывает потенциальным покупателям, что машина принадлежит "высокопоставленному священнику". 

Как оказалось, владельцем этого автомобиля является Ангелина Алексеевна Турикова, мать Сергея Турикова и жена протоиерея Александра Турикова. 

Получается, что следуя заветам своего духовного наставника Г.Форда "Это бизнес, ничего личного", отец Алексей монетизирует свой статус и собирает деньги для последующей распродажи своего имущества? Стало быть, это пример того, как люди могут использовать своё положение для извлечения личной выгоды?

В любом случае, события, связанные с продажей автомобиля, указывают на то, что даже высокопоставленные духовные лица могут столкнуться с соблазнами и оказаться вовлеченными в финансовые скандалы. 

Это напоминает о том, что духовная жизнь и мирские интересы не всегда совместимы. И нам всем необходимо помнить об этом в любой области жизни.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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