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Ходаковский о коррупции в России и словах Медведева: "Понимаю — двадцать процентов откатов, но пятьдесят? Имейте совесть

1:09
Общество

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский высказался о коррупции, казнокрадстве о воровстве в России.

Ходаковский о коррупции в России и словах Медведева: "Понимаю — двадцать процентов откатов, но пятьдесят? Имейте совесть

Ходаковский считает, что в Советском союзе был низкий уровень коррупции. Он вспомнил историю с парком Победы в Севастополе, где украли почти миллиард рублей.

"Дмитрий Медведев, обращаясь к чиновникам, однажды не выдержал: я понимаю — двадцать процентов откатов, — но пятьдесят? Имейте совесть", — написал военачальник в своём микроблоге.

Комбат "Востока" не исключил, что в России появится много новых дворцов молодёжи благодаря тому, что владельцы объектов недвижимости покинут страну.

Он назвал ситуацию с коррупцией "исторической болячкой", вспомнив борьбу с казнокрадством Петра Первого и высказывания по этому поводу Николая Карамзина.

"Как вы думаете, — сумеем приглушить болезнь хотя бы до Победы?" — обратился бывший командир донецкой "Альфы" к подписчикам.

Ранее Александр Ходаковский объяснил, что истерика в России вызвана страхом и неуверенностью в себе.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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