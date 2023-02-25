Кашеварова о скандале с зятем Шойгу: летает на частных бортах и хочет "чтобы государство бабки давало"

1:35 Your browser does not support the audio element. Общество

Журналистка Анастасия Кашеварова высказалась об истории с зятем Сергея Шойгу Алексее Столярове, который якобы поставил лайк на антивоенный пост Юрия Дудя*.

Кашеварова считает, что история про лайк выдуманная. При этом у неё есть претензии к родственнику министра обороны России.

"У пацанов нет выплат, они там умирают, а зять Шойгу летает на частных бортах и всё это в открытую пиарит. Я всё ждала, когда Сергей Кужугетович даст ему люлей, не дождалась. А может и давал, но там бесполезно", — написала журналистка в своём микроблоге.

Она назвала позицию Столярова нецензурным словом, означающим неоднозначную позицию. Кашеварова предположила, что Столяров боится, что его YouTube-канал заблокируют, но при этом хочет "чтобы государство бабки давало".

"Есть повод этому парню задуматься — что не так в его поведении. Если тебя не воспитали родители, школа, то общество обязательно воспитает", — выразила своё мнение журналистка.

Кашеварова считает, что Столяров открыто должен объявить, что он с российской армией, а также помочь военнослужащим с приобретением квадрокоптеров, тепловизоров и прицелов.

Ранее Анастасия Кашеварова высказалась об активизации "партии слива".

*внесён Минюстом РФ в реестр СМИ выполняющих функцию иностранных агентов от 15 апреля 2022 года.

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