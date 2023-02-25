Марков о нежелании властей РФ отмечать годовщину СВО: Потому что это совсем не победа

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков объяснил, почему годовщину начала СВО в России почти не отмечали.

Марков подметил, что властные структуры в стране почти не отмечали годовщину начала спецоперации на Украине 24 февраля.

"Потому что это совсем не победа. Потому что сделаны такие огромные ошибки, что не хочется о них своему населению напоминать", — выразил своё мнение политолог.

Политический эксперт объяснил, что необходимо исправить ошибки, добиться побед и только потом праздновать.

Ранее Сергей Марков перечислил причины неудач российской армии на СВО.

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