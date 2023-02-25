Охлобыстин призвал сокрушаться о содеянном: Что-то не так, где-то ошибся поворотом

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Иван Охлобыстин рассказал о терзаниях и сомнениях в правильности выбранного пути.

Накануне Великого Поста звезда сериала "Интерны" призвал сокрушаться о содеянном, терзаться о мнимом и ограничивать себя в приятном.

Он посоветовал молиться о спасении собственных душ, так как мы не знаем точно, по правде ли мы живём или двигаемся по течению.

"Ведь иной раз, оглянувшись в недавнее прошлое, себя не узнаёшь. Вроде бы и по рассудку человеческому всё правильно, но сердце предательски обличает. Что-то не так, где-то ошибся поворотом", — написал Охлобыстин в своём микроблоге.

Ранее Иван Охлобыстин предположил, что Владимир Путин о чём-то недоговаривает.

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