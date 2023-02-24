МЧС ДНР: на разминирование Донбасса уйдёт 20-30 лет

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Заместитель начальника отряда пиротехнических работ МЧС ДНР Дмитрий Пятковский заявил, что на разминирование Донбасса уйдёт 20-30 лет.

В эфире донецкого телеканала "Оплот ТВ" Пятковский рассказал, что уже почти разминированы тыловые города. Однако на полную очистку городов от мин может потребоваться около 20-30 лет. По его словам, тысячи мин ПФМ-1 "Лепесток" разбросаны только на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

"Самое страшное, что (украинские силовики. — Прим. Ред.) применяют их против мирного населения", — подчеркнул он.

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