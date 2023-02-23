Собчак о заявлении своей мамы о притеснении выступающих против СВО артистов: Горжусь!

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Ксения Собчак похвалила инициативу своей мамы сенатора Людмилы Нарусовой, которая считает, что преследование артистов, выступающих против СВО, противоречит Конституции РФ.

Журналистка одобрила позицию своей родительницы, которая выступила против лишения работы артистов, не согласных с проведением спецоперации на Украине.

"Моя мама — Людмила Нарусова — высказалась в Совфеде о том, что запреты и увольнения артистов из-за их позиции по СВО неконституционны. Горжусь!" — написала Ксения в своём микроблоге.

Собчак приводит слова своей родительницы, которая заступилась за народную артистку России Лию Ахеджакову, лишённую ролей в театре "Современник".

Нарусова уверена, что нельзя наказывать людей "только за то, что они свободно выразили своё убеждение или своё мнение, пусть даже оно и расходится с общепринятым".

"Со всем согласна", — подытожила свой пост журналистка.

Ранее слова Людмилы Нарусовой поддержал заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский.

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