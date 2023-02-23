Путин о своём послании Федеральному собранию: "Слушать очень тяжело"

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Владимир Путин признался, что не выдержал бы слушать своё послание Федеральному собранию два часа.

Президент России в разговоре с ветеранами боевых действий сказал, что его недавняя речь, произнесённая в Гостином Дворе в Москве, непроста для восприятия.

"Всё слушать очень тяжело. Там почти два часа. Я бы сам, наверное, с трудом всё это выслушал, если бы мне пришлось слушать. Сказать — легче, чем слушать", — цитирует слова Путина ТАСС.

В праздник Дня защитника Отечества глава РФ торжественно возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены.

Ранее сообщалось, что Самарская областная дума накажет депутата Михаила Абдалкина, слушавшего послание Путина с лапшой на ушах.

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