Самарская облдума накажет депутата, слушавшего послание Путина с лапшой на ушах

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

Члены Самарской облдумы соберутся, чтобы придумать наказание для депутата, слушавшего послание президента Федеральному собранию с лапшой на ушах.

Региональный парламент не намерен оставлять без внимания выходку депутата Михаила Абдалкина, который выслушал речь Владимира Путина, нацепив на уши варёную вермишель.

Глава Губернской Думы Геннадий Котельников дал поручение комитету по регламенту рассмотреть инцидент на одном из ближайших собраний.

"Видеоролик и фотографии депутата Михаила Абдалкина получили широкий резонанс. Геннадий Котельников подчеркнул, что такое поведение вызвало у него крайнее возмущение, он как человек и как гражданин считает подобное недопустимым", — цитирует слова представителей областной думы издание "Подъём".

Ранее сообщалось, что самарский депутат Михаил Абдалкин опубликовал в своём микроблоге видео, на котором сидит перед экраном, где транслируется послание президента, с лапшой на ушах. Подпись к кадрам гласит, что он полностью согласен с выступлением российского лидера.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.