Рамзан Кадыров обвинил Сталина в геноциде чеченского и ингушского народов

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назвал геноцидом переселение чеченцев и ингушей по приказу Иосифа Сталина. По мнению Кадырова, формальным поводом для расправы стали обвинения в пособничестве фашистам. При этом глава Чечни пишет, что народы Кавказа доблестно сражались с захватчиками.

"Но все это не ставилось властями во внимание в своем неуемном желании погубить свободолюбивый и гордый народ", — пишет Кадыров.

Кадыров пишет, что множество людей погибли в ходе переселения. И справедливость восторжествовала лишь после смерти Сталина, когда чеченцам позволили вернуться на Кавказ.

"Изможденные, потерявшие родных и близких, но сохранившие свою национальную идентичность, свою культуру, традиции и обычаи, веру во Всевышнего Аллаха, они начали жить заново, налаживая свою жизнь по крупинкам", — написал глава Чечни.

Ранее Кадыров сообщил о взятии стратегической высоты в районе Белогоровки в ЛНР.

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