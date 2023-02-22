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Химкинский суд приговорил гражданина США к 8 годам тюрьмы за провоз оружия через границу РФ

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Общество

Американец отправится в места лишения свободы на 8 лет за попытку провезти оружие через Россию в Армению.

Химкинский суд приговорил гражданина США к 8 годам тюрьмы за провоз оружия через границу РФ

Зимой 2021 года американец попытался пронести боевой пистолет Glock 17 и патроны к нему через транзитную зону в аэропорту "Шереметьево".

Ранее сообщалось, что военнослужащий в Белгородской области продал автомат Калашникова охотнику.

Как сообщает издание "Вести Подмосковья", в отношении гражданина США, который перемещался рейсом "Лос-Анджелес — Москва — Ереван", было возбуждено уголовное дело за незаконное перемещение через границу огнестрельного оружия и боеприпасов.

Не исключено, что американца могут обменять на одного из россиян, которых незаконно удерживают в США, как это произошло с Виктором Бутом. Он вернулся в РФ в обмен на американскую спортсменку Бритни Грайнер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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