Американец отправится в места лишения свободы на 8 лет за попытку провезти оружие через Россию в Армению.
Зимой 2021 года американец попытался пронести боевой пистолет Glock 17 и патроны к нему через транзитную зону в аэропорту "Шереметьево".
Ранее сообщалось, что военнослужащий в Белгородской области продал автомат Калашникова охотнику.
Как сообщает издание "Вести Подмосковья", в отношении гражданина США, который перемещался рейсом "Лос-Анджелес — Москва — Ереван", было возбуждено уголовное дело за незаконное перемещение через границу огнестрельного оружия и боеприпасов.
Не исключено, что американца могут обменять на одного из россиян, которых незаконно удерживают в США, как это произошло с Виктором Бутом. Он вернулся в РФ в обмен на американскую спортсменку Бритни Грайнер.
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Выступление Путина вызвало бурное обсуждение.