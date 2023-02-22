Мастер-план Владивостока предусматривает обновление исторического центра

0:30 Your browser does not support the audio element. Общество

Мэр Владивостока Константин Шестаков на сессии "Для жителей и для гостей: создаём комфортную городскую среду" рассказал, как преобразится город, сообщает издание zr.media.

Согласно мастер-плана по организации комфортных условий, для горожан планируется развивать прибрежные территории и обновить центр. В центре Владивостока планируют реконструировать 11 улиц и сформировать 16 общественных зон, уточнил мэр.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.