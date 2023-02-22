В Новосибирске "ритуальщики" незаконно получают сведения об умерших

0:34 Your browser does not support the audio element. Общество

В Новосибирске чёрные ритуальщики незаконным путём получают данные об умерших. Об этом пишет издание Сиб.фм.

Когда у директора Новосибирской сети ритуальных агентств Оксаны Никоновой умер отец, она сообщила об этом в полицию и врачам, а через шесть минут ей позвонили неизвестные и предложили организовать похороны.

Издание сообщает, что ритуальщиков можно вызвать на дом даже ночью, но квалифицированные организации не будут предлагать услуги первыми.

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