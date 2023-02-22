Челябинцев напугало ошибочное сообщение о воздушной тревоге

0:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Жителей Челябинска не на шутку взволновало сообщение о воздушной тревоге, которое прозвучало на одной из местных радиостанций.

Как пишет kursdela.biz, воздушную тревогу объявили на волне 99.1 FM. Похожие сообщения прозвучали и в других российских регионах.

В МЧС заверили, что все объявления воздушной тревоги, прозвучавшие по радио, — ложные, и являются делом рук хакеров, которым удалось взломать серверы разных радиостанций.

В ведомстве призвали не паниковать без причин, и верить информации только из официальных государственных источников.

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