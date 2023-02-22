Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
RT: в "Лужниках" выступил легендарный Рокот, освобождавший Мариуполь и получивший тяжёлое ранение.
Врио главы Запорожской области указал на готовность ВС России к контрнаступлению
Врач Тихомирова: колбаса, спиртное и соки могут испортить внешность
Член Общественной палаты МО РФ рассказал, что Украина в несколько раз превосходит Россию в применении беспилотников
В Германии главу МИД ФРГ Бербок раскритиковали за слова о России
Гинеколог Агрба: если боль усиливается при каждом цикле, надо идти к врачу
Экс-советник Пентагона Макгрегор допустил втягивание в украинский конфликт новых участников
Гаврилов: США получили от Москвы гарантии безопасности для поездки Байдена в Киев
В Забайкальском крае преступники похитили у инкассаторов 60 килограммов золота

В Приморье устроили экзамен спасённому леопарду Leo 260M

1:21
Общество

В Приморском крае сдаёт экзамен на "аттестат зрелости" юный самец леопарда Leo 260M. С рождения животное проживает в реабилитационном центре, оставшись без матери. К человеку леопарда не приучали.

В Приморье устроили экзамен спасённому леопарду Leo 260M

Пресс-служба национального парка "Земля леопарда" сообщают, что специалисты занимаются тестированием охотничьих навыков животного, чтобы оно могло спокойно жить в дикой природе. Тестирование леопарда длилось больше трёх часов.

Отмечается, что зверь показал реакцию избегания человека, что является важным условием для выпуска в естественную среду обитания.

"Он заметно нервничал при приближении машины, а также прятался при появлении людей у вольерного комплекса. Кроме того, леопард, которому уже десять месяцев, отлично поохотился ночью на оленя, сумел добыть его, точно рассчитав прыжок, пусть и не с первого раза, показав отличную технику захвата. Сумел перетащить тушу добытого животного туда, где у него логово (и это несмотря на то, что пока что сам Leo 260M заметно меньше оленя)", — приводит слова сотрудника отдела науки ФГБУ "Земли леопарда" Екатерины Блидченко vostokmedia.com.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Путин взорвал информационную бомбу своим выступлением — Никифорова

Выступление Путина вызвало бурное обсуждение.

РИА Новости: президент РФ Путин взорвал информационную бомбу посланием Федеральному собранию
Евросоюз начинает "выдавливать" Россию с Южного Кавказа
ЕС начинает "накладывать лапу" на Южный Кавказ
Путин рассказал, к чему стоит готовиться россиянам
Сотни тысяч военных бросит Россия в зону СВО уже в марте
Уникальная Инна Чурикова навсегда останется одной из величайших русских актрис в истории Анжела Якубовская Штурм Зимнего дворца: похмелье от победы Дмитрий Соколов Модуль "Наука" — рискованное предприятие или прорыв? Анастасия Жукова
Путин повысил уровень напряжённости в отношениях с США — Associated Press
Прогнозы Романа Костомарова больше не дают малейших поводов для оптимизма
ВСУ предрекают "что-то серьёзное" на этой неделе — Марочко
ВСУ предрекают "что-то серьёзное" на этой неделе — Марочко
Последние материалы
В Приморье устроили экзамен спасённому леопарду Leo 260M
Член Общественной палаты МО РФ рассказал, что Украина в несколько раз превосходит Россию в применении беспилотников
В Германии главу МИД ФРГ Бербок раскритиковали за слова о России
Гинеколог Агрба: если боль усиливается при каждом цикле, надо идти к врачу
Военкор Котенок: подразделения ЧВК "Вагнер" ведут тяжелые бои за Берховку
Хотите иметь хорошие волосы — берегите зубы
Экс-советник Пентагона Макгрегор допустил втягивание в украинский конфликт новых участников
Гаврилов: США получили от Москвы гарантии безопасности для поездки Байдена в Киев
В Забайкальском крае преступники похитили у инкассаторов 60 килограммов золота
Полковник Матвийчук: ПВО войск ВС России станет угрозой для американских бомб JDAM-ER c GPS
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников