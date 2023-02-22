В Приморье устроили экзамен спасённому леопарду Leo 260M

1:21 Your browser does not support the audio element. Общество

В Приморском крае сдаёт экзамен на "аттестат зрелости" юный самец леопарда Leo 260M. С рождения животное проживает в реабилитационном центре, оставшись без матери. К человеку леопарда не приучали.

Пресс-служба национального парка "Земля леопарда" сообщают, что специалисты занимаются тестированием охотничьих навыков животного, чтобы оно могло спокойно жить в дикой природе. Тестирование леопарда длилось больше трёх часов.

Отмечается, что зверь показал реакцию избегания человека, что является важным условием для выпуска в естественную среду обитания.

"Он заметно нервничал при приближении машины, а также прятался при появлении людей у вольерного комплекса. Кроме того, леопард, которому уже десять месяцев, отлично поохотился ночью на оленя, сумел добыть его, точно рассчитав прыжок, пусть и не с первого раза, показав отличную технику захвата. Сумел перетащить тушу добытого животного туда, где у него логово (и это несмотря на то, что пока что сам Leo 260M заметно меньше оленя)", — приводит слова сотрудника отдела науки ФГБУ "Земли леопарда" Екатерины Блидченко vostokmedia.com.

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