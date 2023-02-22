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В Белгородской области военнослужащий продал исправный автомат Калашникова охотнику

1:04
Общество

В Белгородской области военнослужащий решил заработать на продаже автомата Калашникова. И продавцу, и покупателю грозит до пяти лет колонии.

В Белгородской области военнослужащий продал исправный автомат Калашникова охотнику

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", осенью прошлого года 24-летний ефрейтор Евгений Л. вернулся к жене в Белгород из военной части Тамбова, где проходит службу.

В городе, находящимся на соприкосновении с линией фронта, военный завязал знакомство с местным любителем охоты Владимиром Х, с которым обговорили условия сделки. Евгений продал своему новому приятелю исправный АК-74, а также 30 патронов и глушитель.

О незаконной сделке стало известно полиции.

Охотник намеревался спрятать автомат в лесополосе, но не успел — его задержали правоохранители.

Против военнослужащего и охотника возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении и сбыте оружия (222 УК).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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