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Университет Кардиффа: очереди вызывают вспышки насилия по ночам в больших городах

1:42
Общество

Ночные выходы в свет часто оборачиваются вспышками агрессии и насилия. Учёные выяснили, что причиной этого могут быть очереди.

Университет Кардиффа: очереди вызывают вспышки насилия по ночам в больших городах

По выходным большое количество людей отправляется в ночные клубы, рестораны и другие усилительные заведения, где часто отмечаются эпизоды агрессии и насилия. Причём эти же самые люди ведут себя днём гораздо более прилично. Учёные полагают, что виной ночной агрессивности являются очереди — социальное явление, среди участников которого имеются собственные ожидания по поводу того, как должны вести себя те, кто здесь стоит.

Если кто-то нарушает законы очереди и пытается продвинуться вперёд, это вызывает протест и даже агрессию у стоящих сзади. И чем больше времени люди проводят в очередях, тем больший уровень стресса они испытывают, как рассчитали учёные из Университета Кардиффа с помощью математической модели. Они корректировали её с учётом различных других факторов вроде погоды, праздничных дней и даже трансляций матчей по регби, как пишет The Daily Mail.

Была обнаружена значительная связь между количеством людей в центре города и числом жертв нападений, зарегистрированных в приёмных отделениях больниц. Установлено, что риск нападений не вырастал по мере того, какие расстояния в городе преодолевали люди. Связь была более последовательной именно между нахождением в очередях и вспышками насилия. А чем меньше тратилось время на очереди, тем ниже оказывался показатель стресса и агрессии.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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