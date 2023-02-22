Сообщения об угрозе ракетного удара прозвучали по радио в нескольких городах России

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Жителей российских регионов пытались напугать воздушной тревогой по радио. В ряде городов россияне услышали сегодня утром сообщения об угрозе ракетного удара. Сигнал был замечен на радио Energy и "Юмор.FM".

Сообщения с призывом всем немедленно "проследовать в укрытие" прозвучали в Белгороде, Казани, Уфе, Саратове, Старом Осколе, Воронеже, Новоуральске и Подмосковье.

Тревоги оказались фейковыми. Как пояснили в МЧС, хакеры взломали спутник, с которого идёт радиосигнал в регионы.

В рекламной службе "Газпром-Медиа Холдинга" также заявили, что это был технический сбой.

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