Исполнительный директор гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина поддержала законопроект об административных наказаниях за недопуск газовщиков в квартиры.
В интервью Радио 1 она отметила, что этот законопроект предлагали утвердить ещё пять лет назад.
"Если бы его приняли, мы бы не имели такие катастрофические последствия", — уточнила Москвина.
По её словам, системы холодного и горячего водоснабжения, стояки отопления и газовые приборы являются общедолевым имуществом. Она призвала всегда открывать двери сотрудникам технического обслуживания оборудования, чтобы избежать опасных ситуаций.
Москвина порекомендовала россиянам, которые боятся столкнуться с аферистами вместо газовщиков, звонить в диспетчерские службы и спрашивать, поступала ли туда информация об обходе домов.
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