Гильдия УК: катастроф станет меньше благодаря закону о наказании за недопуск газовщиков в дома

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Исполнительный директор гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина поддержала законопроект об административных наказаниях за недопуск газовщиков в квартиры.

В интервью Радио 1 она отметила, что этот законопроект предлагали утвердить ещё пять лет назад.

"Если бы его приняли, мы бы не имели такие катастрофические последствия", — уточнила Москвина.

По её словам, системы холодного и горячего водоснабжения, стояки отопления и газовые приборы являются общедолевым имуществом. Она призвала всегда открывать двери сотрудникам технического обслуживания оборудования, чтобы избежать опасных ситуаций.

Москвина порекомендовала россиянам, которые боятся столкнуться с аферистами вместо газовщиков, звонить в диспетчерские службы и спрашивать, поступала ли туда информация об обходе домов.