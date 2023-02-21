Кадыров: нужно начать помогать семьям погибших и ветеранам, не дожидаясь создания Фонда

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что нужно начать помогать семьям погибших и ветеранам, не дожидаясь создания Фонда.

Кадыров написал, что Чеченская Республика уже предпринимает все необходимые меры для помощи семьям погибших бойцов. Также он отметил, что раненым бойцам своевременно оказывается материальная помощь.

Кадыров призывает региональных властей последовать его примеру и не ждать, пока будет создан Фонд, о котором сегодня заявил Владимир Путин.

"Я хочу призвать власти в регионах, не дожидаясь, пока решатся юридические и финансовые вопросы создания фонда, уже сейчас изыскивать возможности и оказывать помощь нашим бойцам. Они должны быть уверены в крепком тыле и что их семьи под надежной защитой", — написал Кадыров.

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