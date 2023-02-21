Представители Федерации независимых профсоюзов России рассказали о мошенниках, которые пытаются украсть деньги у активистов.
По информации газеты "Солидарность", злоумышленники выдают себя за лидеров ФНПР и заявляют о необходимости отправить средства на определённый счёт.
"Призываю всех коллег быть максимально бдительными и не вестись на уловки", — сказал зампред организации Александр Шершуков.
Вместе с этим он добавил, что о преступлениях мошенников узнают правоохранители.
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