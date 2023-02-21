В Федерации независимых профсоюзов РФ предупредили о выдающих себя за членов организации мошенниках

0:33 Your browser does not support the audio element. Общество

Представители Федерации независимых профсоюзов России рассказали о мошенниках, которые пытаются украсть деньги у активистов.

По информации газеты "Солидарность", злоумышленники выдают себя за лидеров ФНПР и заявляют о необходимости отправить средства на определённый счёт.

"Призываю всех коллег быть максимально бдительными и не вестись на уловки", — сказал зампред организации Александр Шершуков.

Вместе с этим он добавил, что о преступлениях мошенников узнают правоохранители.

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