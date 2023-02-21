Аналитик об отказе РФ от бакалавриата: была пятилетка в четыре года, а сейчас снова растянем образование

1:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин в беседе Pravda.Ru прокомментировал слова Владимира Путина о возвращении российской системы высшего образования сроком 5-6 лет.

Деревягин убеждён, что никаких существенных изменений при переходе России на бакалавриат не произошло.

"В этом плане хоть горшком назови, только в печку не ставь", — отметил эксперт.

Аналитик объяснил, что программы просто ужали до 4 лет.

"Появились субботы, стали учебным днём. Появилось по 6-7 пар и так далее. Но программа не была сокращена, а просто пятилетка была ужата в 4 года", — рассказал Деревягин.

Он отметил, что так как ужать в 4 года учебную программу было нереалистично, поэтому понятие "специалитет" осталось и в повседневной жизни, и в юридическо-нормативной практике и в законе "Об образовании" 2012 года.

Деревягин считает, что если мы снова "растянем образование", это облегчит жизнь студентам и преподавателям.

Эксперт напомнил, что более чем за 10 лет появились и другие программы

"И с ними, конечно, будет проблема. Потому что растягивать их на 5-летний срок смысла нет. Это будет разреженная интенсивность работы. Если все перевести на 5-летний срок обучения, тогда нужно будет их насыщать каким-то содержанием", — выразил своё мнение эксперт.

Ранее Борис Деревягин высказался об инициативе сократить школьные каникулы.

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