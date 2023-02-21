Врачи из Забайкалья не будут отвечать за смерть пациента от потери крови

1:27 Your browser does not support the audio element. Общество

Медики из Забайкалья освобождены от наказания за смерть пациента, который скончался от потери 70% крови. Родные покойного будут требовать компенсации с больницы.

Краевой суд в Чите освободил от уголовного наказания двух реаниматологов Юрия Перфильева и Баярму Гармаеву, которых обвиняли в смерти пациента из-за потери 70% крови. Это случилось в январе 2021 года, и суд доказал, что больной скончался из-за бездействия медиков. 64-летний мужчина погиб в результате геморрагического шока.

В октябре 2022 Центральный районный суд Читы признал обоих реаниматологов краевой клинической больницы виновными по части второй статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Им назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора года и запретили работать в течение года в медицинских учреждениях.

Однако реаниматологи подали апелляционную жалобу с требованием прекратить уголовное дело, хотя Забайкальский краевой суд и счел их вину доказанной. И вот врачей все же освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Теперь родственники погибшего будут добиваться материальной компенсации уже от больницы.

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