Марков считает, что Путин дал понять россиянам, что им придётся жить в условиях СВО: Это надолго

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков заявил, что в своей речи Владимир Путин не дал ответ на один из главных вопросов, который волнует российское общество.

Марков считает, что президент России дал понять гражданам РФ, что спецоперация на Украине затянется.

"Путин дал ответ на главный вопрос в головах граждан России — когда кончится то, что называется СВО? Ответ всей речью. Пока не кончится. Всё это надолго. Это наша новая жизнь. Учитесь в ней жить", — написал политолог в своём микроблоге.

Политический эксперт заявил, что один вопрос, по его мнению, остался без ответа.

"Путин пока не дал ответ на один из главных вопросов, — что изменится в политике России, чтобы перейти от вязкой неуспешной в....* к победам?" — поделился своими мыслями Марков.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.

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