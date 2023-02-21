Руководитель России Владимир Путин заявил, что власти расширят программу материнского капитала на жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
Как подчеркнул президент, выплаты могут получить граждане, которые стали родителями после 2007 года. В это время чиновники запустили программу в России, добавил лидер страны.
"Такое же решение мы приняли в своё время для Крыма и Севастополя", — отметил Путин в послании к Федеральному собранию.
Ранее Путин распорядился удвоить страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений.
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