Путин выступил за распространение программы маткапитала на новые регионы

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Руководитель России Владимир Путин заявил, что власти расширят программу материнского капитала на жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Как подчеркнул президент, выплаты могут получить граждане, которые стали родителями после 2007 года. В это время чиновники запустили программу в России, добавил лидер страны.

"Такое же решение мы приняли в своё время для Крыма и Севастополя", — отметил Путин в послании к Федеральному собранию.

Ранее Путин распорядился удвоить страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений.

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