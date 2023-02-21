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Путин: никто из простых граждан не пожалел тех, кто лишился своих яхт, капиталов, дворцов за рубежом

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Общество

Простые граждане России не пожалели людей, которые потеряли яхты, дворцы и капиталы за рубежом. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

Путин: никто из простых граждан не пожалел тех, кто лишился своих яхт, капиталов, дворцов за рубежом

По его словам, богатые россияне для Запада — это "второсортные чужаки", с которыми можно делать всё что угодно. Как пояснил президент, купленные титулы не помогут вернуть имущество.

"Никто из простых граждан не пожалел тех, кто лишился своих капиталов, яхт, дворцов за рубежом", — подчеркнул Путин.

Он также призвал крупный бизнес вкладываться в создание технологий и рабочих мест в России.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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