Ходаковский назвал патриотизм уродливым явлением, когда он выступает средством, а не чувством

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский считает патриотизм уродливым явлением, если он выступает средством, а не чувством. Об этом эксперт высказался в своём Telegram-канале.

По мнению комбата, одной крайностью России является утилитарный патриотизм, а другой — духовная слепота.

"Наша "тонкая" прослойка не любит власть и переносит свою нелюбовь на всё, что власть делает. Они любят чувствовать себя свободными от гнёта, но не осознают, что становятся несвободными от стереотипов", — написал Ходаковский.

Он надеется, что история не забыла, кто внёс в неё вклад.

Ранее командир предложил ВС РФ воспользоваться опытом Мариуполя для взятия Угледара.

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