Жертва неудачного суицида из Москвы набросилась на врачей "скорой" с ножом

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

37-летний житель Москвы попытался покончить с собой из-за проблем с девушкой. А когда к нему приехали сотрудники "скорой", он набросился на них с ножом.

Житель Москвы произвёл нападение на бригаду скорой помощи на улице Айвазовского. Пациент пытался атаковать медиков с ножом в руках. К счастью, рядом с ними находились сотрудники экстренных служб, которые всегда ездят на такие вызовы, они и защитили фельдшеров. Когда пострадавший всё-таки окончательно пришёл в себя, ему оказали психологическую помощь.

"Мужчина позвонил в [службу] 112 и сообщил, что готовит самоубийство, — цитирует источник Телеканал "360". — Когда экстренные службы прибыли на место, дверь в квартиру на втором этаже была открыта. Житель Москвы находился в неадекватном состоянии".

Сообщается, что москвич назвал причиной своего поступка разрыв с любимой девушкой. Именно поэтому он и собирался уйти из жизни, но перед этим сам обратился в "скорую". В настоящее время мужчина находится в стационаре.

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