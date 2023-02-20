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Учитель русского языка и литературы рассказала о традициях Масленицы: блины считаются источником энергии

1:41
Общество

Чем языческий праздник Масленица полюбился христианам, в беседе с Pravda.Ru рассказала учитель русского языка и литературы Любовь Бородина.

Учитель русского языка и литературы рассказала о традициях Масленицы: блины считаются источником энергии

Педагог МБОУ СОШ 28, г. Челябинска отметила, что масленичная неделя предшествует началу Великого поста.

"Масленица празднуется целую неделю, сопровождается катанием со снежных гор, катанием на лошадях, прыжками через костер, сжиганием чучела, прощальным воскресеньем", — рассказала преподаватель.

Она напомнила, что в масленичную неделю христиане отказываются от употребления мяса, подготавливая себя к соблюдению строгого поста. Яйца и молочные продукты в эти дни употреблять в пищу дозволяется.

"Бабушка моя говорила: "Первый и последний блин — существам небесным". Их строго-настрого запрещалось есть. Тот, кто съедает больше всех блинов на масленичной неделе, считается, что будет счастлив в году, успешен во всех начинаниях. А тот, кто угостит своей выпечкой соседа, станет здоровым, потому что блины считаются источником энергии", — рассказала Бородина, подчеркнув, что, согласно народному поверью, в эти дни нельзя гневаться, ругаться и обижаться.

Преподавательница уверена, что широкие масленичные гулянья сплачивают народ и вселяют веру в скорое приближение весны.

"Конечно же, главным блюдом в масленичную неделю становятся блины. Их едят с чем угодно: варенье, мед, икра, творог, джемы," — рассказала Бородина.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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