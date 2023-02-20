Глава RT Маргарита Симоньян объяснила, почему её мучает "невероятная тревога".
Журналистка описала чувства, которые её одолевают в последнее время.
"У меня состояние очень тревожное и одновременно бодрое. На первом месте — невероятная тревога, на втором — ощущение собранности и обязанности быть собранной, потому что моя страна в такой ситуации," — написала телеведущая в своём микроблоге.
Симоньян отметила, что она приглушает в себе чувство предвкушения ликования.
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В "Современнике" заявили, что спектакли с участием Ахеджаковой числятся в репертуаре театра.