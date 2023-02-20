Симоньян призналась, что её мучает очень тревожное состояние

0:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Глава RT Маргарита Симоньян объяснила, почему её мучает "невероятная тревога".

Журналистка описала чувства, которые её одолевают в последнее время.

"У меня состояние очень тревожное и одновременно бодрое. На первом месте — невероятная тревога, на втором — ощущение собранности и обязанности быть собранной, потому что моя страна в такой ситуации," — написала телеведущая в своём микроблоге.

Симоньян отметила, что она приглушает в себе чувство предвкушения ликования.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля.

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