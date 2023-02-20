Врач-нефролог Анна Коробкина предупредила об опасности отека мозга у фигуриста Романа Костомарова. По её мнению, подобные последствия возникают не только при нарушении работы почек, но и при тромбозе.
"Начался процесс катаболизма, то есть, распада всех органов", — констатировала Коробкина.
По мнению специалиста, у Костомарова развилась полиорганная недостаточность. Её следствием может стать отёк мозга. Коробкина заявила, что сейчас сложно диагностировать состояние каждой системы в отдельности, так как весь организм работает на пределе возможностей.
Ранее Евгений Плющенко прокомментировал состояние Романа Костомарова.
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