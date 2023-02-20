Чиков: на военного врача завели уголовное дело за отказ отправиться в зону СВО на Украине

1:12 Your browser does not support the audio element. Общество

Военного медика Дениса Васильева летом 2022 года направили в часть Северного флота. Сразу после распределения офицер подал рапорт на увольнение. В сентябре врач был представлен к досрочному увольнению из рядов российской армии, но не успел уйти со службы, поскольку в стране была объявлена частичная мобилизация.

Администрация медицинской службы Северного флота предложила офицеру перевестись на архипелаг в Северном Ледовитом океане. Васильев согласился. Однако перед поступлением приказа на перевод, в часть поступил другой приказ — прибыть в зону спецоперации на Украине. Врач отказался по личным убеждениям.

"В связи с этим 20 января 2023 года в военном следственном отделе по Печенгскому гарнизону в отношении офицера возбудили уголовное дело по ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (невыполнение приказа в период мобилизации), которая предусматривает лишение свободы на срок до 3-х лет", — сообщил юрист Павел Чиков в своём Telegram-канале.

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