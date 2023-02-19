Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о желании создать частную военную компанию. Об этом он написал в своём Telegram-канале. По словам Кадырова, он планирует осуществить это, когда истечёт срок его полномочий и он оставит госслужбу.
"Думаю, что все получится", — написал Кадыров.
Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров оценил троллинг Тины Канделаки у стен американского посольства. На афише нового сериала главный герой выбивает пыль из американского флага.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
"Судный день" случится не на Банковой и не на территории Украины.