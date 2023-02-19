Рамзан Кадыров сообщил о намерении создать частную военную компанию после завершения работы на госслужбе

0:35 Your browser does not support the audio element. Общество

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о желании создать частную военную компанию. Об этом он написал в своём Telegram-канале. По словам Кадырова, он планирует осуществить это, когда истечёт срок его полномочий и он оставит госслужбу.

"Думаю, что все получится", — написал Кадыров.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров оценил троллинг Тины Канделаки у стен американского посольства. На афише нового сериала главный герой выбивает пыль из американского флага.

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