На приют для бездомных собак в Ростовской области чиновники намерены потратить 57 миллионов рублей.
В Таганроге собираются создать райские условия для 350 бездомных собак.
Будущее строительство обсудили на заседании комиссии гордумы по ЖКХ и транспорту. Чиновники объяснили, что приют предполагает наличие кабинета ветврача, раздевалки и душевых для персонала, коммуникации и вольеры.
Содержание одной собаки будет обходиться в 260 руб в сутки, что потребует финансирования в размере 33 млн рублей в год.
В социальных сетях активно обсуждают инициативу властей Ростовской области. Россиянам кажется, что сумма для такого проекта завышена.
Ранее политолог Сергей Марков назвал абсурдом выделение на модернизацию горнолыжного курорта в Кемеровской области миллиарда рублей в условиях, когда деньги на нужды участников СВО собирают всем миром.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в соцсетях пост, в котором рассказал о своих взаимоотношениях с Министерством обороны РФ.