В Таганроге построят приют для 350 бездомных собак за 57 миллионов рублей с раздевалками и душевыми

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

На приют для бездомных собак в Ростовской области чиновники намерены потратить 57 миллионов рублей.

В Таганроге собираются создать райские условия для 350 бездомных собак.

Будущее строительство обсудили на заседании комиссии гордумы по ЖКХ и транспорту. Чиновники объяснили, что приют предполагает наличие кабинета ветврача, раздевалки и душевых для персонала, коммуникации и вольеры.

Содержание одной собаки будет обходиться в 260 руб в сутки, что потребует финансирования в размере 33 млн рублей в год.

В социальных сетях активно обсуждают инициативу властей Ростовской области. Россиянам кажется, что сумма для такого проекта завышена.

Ранее политолог Сергей Марков назвал абсурдом выделение на модернизацию горнолыжного курорта в Кемеровской области миллиарда рублей в условиях, когда деньги на нужды участников СВО собирают всем миром.

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