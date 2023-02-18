Рамзан Кадыров оценил троллинг Тины Канделаки у посольства США

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров оценил троллинг Тины Канделаки у стен американского посольства. Пост он разместил в своём Telegram-канале.

На видео, которое публикует Кадыров, видна автобусная остановка рядом с посольством США. На ней изображена реклама сериала "Патриот". На афише главный герой выбивает пыль из американского флага.

Рамзан Кадыров похвалил директора канала Тину Канделаки за тонкий троллинг, но посоветовал ей делать более понятные намёки.

"Тина, ты ведь знаешь, что у американцев туго с пониманием намёков. Жёстче! В руки Антону надо было АК вложить, чтобы не пыль выбил, а дурь!", — написал Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров написал новый стих про европейские СМИ.

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