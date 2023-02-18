Журналистка Анастасия Кашеварова рассказала о тревожных новостях, которых стало больше перед посланием президента Владимира Путина Федеральному посланию.
Беспокоит журналистку сообщения о том, что на некоторых участках фронта не хватает боекомплекта.
Тревожат Кашеварову и новости о том, что бывшего заместителя Министра внутренних дел Чеченской Республики Апти Алаудинова пытались отравить, а в некоторых СМИ обеляют Романа Абрамовича.
"Партия слива активно активизировалась перед Посланием Президента. Я так жду, что Владимир Владимирович даст всем пистона", — написала Анастасия в своём микроблоге.
Она убеждена, что парни хотят побеждать, поэтому их нельзя предавать.
Ранее Анастасию Кашеварову возмутила новость о передаче Украине 2,8 млрд долларов из средств Романа Абрамовича.
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