Кашеварова об активизации "партии слива" перед посланием президента: "Жду, что Владимир Владимирович даст всем пистона"

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

Журналистка Анастасия Кашеварова рассказала о тревожных новостях, которых стало больше перед посланием президента Владимира Путина Федеральному посланию.

Беспокоит журналистку сообщения о том, что на некоторых участках фронта не хватает боекомплекта.

Тревожат Кашеварову и новости о том, что бывшего заместителя Министра внутренних дел Чеченской Республики Апти Алаудинова пытались отравить, а в некоторых СМИ обеляют Романа Абрамовича.

"Партия слива активно активизировалась перед Посланием Президента. Я так жду, что Владимир Владимирович даст всем пистона", — написала Анастасия в своём микроблоге.

Она убеждена, что парни хотят побеждать, поэтому их нельзя предавать.

Ранее Анастасию Кашеварову возмутила новость о передаче Украине 2,8 млрд долларов из средств Романа Абрамовича.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.