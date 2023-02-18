Умерла директор группы "Ночные снайперы" Лариса Пальцева

0:37 Your browser does not support the audio element. Общество

Директор группы "Ночные снайперы" Лариса Пальцева умерла в возрасте 50 лет. Об этом в своём Telegram-канале сообщила лидер коллектива Диана Арбенина.

"Я сделаю все, чтобы не грустить и продолжать делать то, во что мы так верили и верим с тобой", — написала она.

Концертный директор группы Александра Рерих также подтвердила информацию о кончине Пальцевой. Причины смерти пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что выступление Дианы Арбениной в Бурятии было отменено "по причине высказываний в адрес России".

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