Директор группы "Ночные снайперы" Лариса Пальцева умерла в возрасте 50 лет. Об этом в своём Telegram-канале сообщила лидер коллектива Диана Арбенина.
"Я сделаю все, чтобы не грустить и продолжать делать то, во что мы так верили и верим с тобой", — написала она.
Концертный директор группы Александра Рерих также подтвердила информацию о кончине Пальцевой. Причины смерти пока не раскрываются.
Ранее сообщалось, что выступление Дианы Арбениной в Бурятии было отменено "по причине высказываний в адрес России".
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