Необычное поведение тигра в Приморском крае помогло госохотинспекторам выйти на место преступления.
Выяснилось, что тигр промышлял охотой на собак, которых приманивала к себе незаконная свалка с тушами свиней и поросят.
Ранее сообщалось, что в Приморье учёные обнаружили новых особей семейства кошачьих из Красной книги.
"Вывоз на несанкционированную свалку биологических отходов нарушает санитарный режим по африканской чуме свиней", — цитирует слова главы Минлесхоза Алексея Сурового vostokmedia.com.
Недалеко с местом незаконного захоронения трупов свиней расположен свинокомплекс "Уссурийский". Жители близлежащего населённого пункта обращают внимание на то, что свалка вплотную примыкает к сельхозобъекту.
Началась история с того, что тигр решил поохотиться на табун лошадей.
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