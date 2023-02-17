В Приморском крае уссурийский тигр навёл инспекторов на место массового захоронения

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Необычное поведение тигра в Приморском крае помогло госохотинспекторам выйти на место преступления.

Выяснилось, что тигр промышлял охотой на собак, которых приманивала к себе незаконная свалка с тушами свиней и поросят.

Ранее сообщалось, что в Приморье учёные обнаружили новых особей семейства кошачьих из Красной книги.

"Вывоз на несанкционированную свалку биологических отходов нарушает санитарный режим по африканской чуме свиней", — цитирует слова главы Минлесхоза Алексея Сурового vostokmedia.com.

Недалеко с местом незаконного захоронения трупов свиней расположен свинокомплекс "Уссурийский". Жители близлежащего населённого пункта обращают внимание на то, что свалка вплотную примыкает к сельхозобъекту.

Началась история с того, что тигр решил поохотиться на табун лошадей.

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