Аналитик об инициативе РАНХигС сократить школьные каникулы: учиться летом в жару ни для кого не является позитивным

1:36 Your browser does not support the audio element. Общество

Независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин в беседе с Pravda. Ru оценил предложение экспертов РАНХигС урезать школьные каникулы.

Деревягин предположил, что школьникам хотят добавить часы по воспитанию, НВП, истории.

Он отметил, что такую нагрузку ребёнку будет выдержать трудно.

"Более рационально было бы просто сократить определенные предметы, которые являются излишними и не несут никакой смысловой, ни практической нагрузки, а только занимают время и запутывают подрастающее поколение", — объяснил эксперт.

Деревягин объяснил, что существующая школьная программа считается очень нагруженной. Он раскритиковал родителей, которые заставляют школьника "постоянно мобилизоваться на высокий уровень успеваемости" и гнаться за некими достижениями.

Специалист обратил внимание и на то, что детей не обучают учиться самостоятельно. Родители часто делают уроки вместе с детьми, которые не могут даже самостоятельно написать эссе.

Эксперт считает, что родители воспримут нововведение позитивно, так как это не потребует дополнительных ресурсов для их занятия летом.

"Но для детей это не станет как раз той самой разгрузкой, о которой говорят эксперты РАНХиГС. Потому что учиться летом в жару — это ни для кого не является позитивным и облегчающим жизнь", — выразил своё мнение Деревягин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.