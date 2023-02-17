Марков о модернизации горнолыжного курорта в РФ за миллиард рублей: "Дроны дайте армии!"

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков назвал абсурдом выделение на горнолыжный курорт Шерегеш миллиарда рублей в условиях, когда деньги на нужды солдат собирают волонтёры.

Маркову решение финансировать проект горнолыжного курорта показалось нерациональным.

"Люди собирают мобилизованным и на обувь, и на масхалаты, и на связь, и на машины, и на каски. Значит, это всё не производится экономикой России достаточно, чтобы снабдить воюющую армию", — выразил своё мнение политический эксперт.

Он не одобрил заботу об организации отдыха в ущерб финансированию армии и победы.

Марков призвал представителей экономического блока страны заняться приоритетными задачами.

"Дроны дайте армии!" — призвал политолог.

Ранее Марков заявил, что Россия не сможет обойтись без всеобщей мобилизации.

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