В Сети растиражировали забавный фрагмент беседы Александра Лукашенко и Владимира Путина.
Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись любезностями при личной встрече в Москве.
Президент России поблагодарил белорусского лидера за то, что он откликнулся на его приглашение приехать в Россию.
— "Александр Григорьевич, спасибо, что согласились приехать"
— "Как будто я мог не согласиться", — гласит диалог лидеров двух стран.
Путин отметил, что главе Белоруссии, вероятно, дел хватает и дома. Российский лидер объяснил коллеге, что смотрел его пресс-конференцию.
"Расстроились наверное?" — поинтересовался Александр Григорьевич.
Путин заверил, что не расстроился, так как разделяет позиции и подходы Лукашенко.
Ранее Александр Лукашенко намекнул о готовности РФ к мирным переговорам с Украиной, отметив, что с Россией "можно договориться о невероятном".
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Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.