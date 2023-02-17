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Лукашенко ответил Путину, который поблагодарил его за визит в Москву: "Как будто я мог не согласиться"

1:01
Общество

В Сети растиражировали забавный фрагмент беседы Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Лукашенко ответил Путину, который поблагодарил его за визит в Москву: "Как будто я мог не согласиться"

Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись любезностями при личной встрече в Москве.

Президент России поблагодарил белорусского лидера за то, что он откликнулся на его приглашение приехать в Россию.

— "Александр Григорьевич, спасибо, что согласились приехать"
— "Как будто я мог не согласиться", — гласит диалог лидеров двух стран.

Путин отметил, что главе Белоруссии, вероятно, дел хватает и дома. Российский лидер объяснил коллеге, что смотрел его пресс-конференцию.

"Расстроились наверное?" — поинтересовался Александр Григорьевич.

Путин заверил, что не расстроился, так как разделяет позиции и подходы Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко намекнул о готовности РФ к мирным переговорам с Украиной, отметив, что с Россией "можно договориться о невероятном".

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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