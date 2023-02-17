ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о "детях спецоперации"

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Фракция ЛДПР в Госдуме внесла в палату законопроект, вводящий термин "дети спецоперации". По мнению руководителя партии Леонида Слуцкого, это позволит гарантировать такой категории граждан существующие меры поддержки.

Слуцкий пояснял, что законопроект рамочный. То есть, льготы для "детей спецоперации" могут быть разработаны в будущем как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Речь в законопроекте идёт не только о ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, но и приграничных субъектах, например, Курской и Белгородской областях, которые подвергались обстрелам ВСУ.

Ранее сообщалось, что в ЛДПР пообещали вскрыть капсулу с предсказаниями Жириновского в 2036 году.

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